Fix Auto passe à l’offensive. Dotée d’un réseau de, l’enseigne de service après-vente automobile canadienne jette désormais son dévolu sur la France. Avant de donner sa première conférence de presse le 9 janvier 2018 à Paris, Fix Auto laisse entrevoir un petit avant-goût de ce que sera sa stratégie de développement sur le sol français. Un maillage pour l’instant composé de 11 sites à Agen, Bordeaux, Chaumont, Dijon, Le Mans, Moissac, Nancy, Nîmes et à Toulouse.. Avec leur phrase d’accroche « rejoignez une bande de passionnés », le but est donc fédérer un maximum de candidats souhaitant rejoindre le réseau comme salarié au siège ou en atelier. Notons que Olivier Grouillard, le président de la filiale française,Cette plateforme permettra aux plus intéressés de découvrir l’univers de la marque en naviguant à travers des onglets RH, d’offres d’emploi, de formation, etc. Pour faire les choses en grand, une campagne de communication (affichages) accompagnera le lancement du site Internet et sera également relayée sur les réseaux sociaux avec des témoignages vidéos.