Un petit véhicule électrique commun

« Les deux équipes travaillent ensemble dans des domaines de développement conjoints en respectant les contraintes industrielles et en conjuguant leur multiples forces » a déclaré Pawan Goenka, directeur de Mahindra et Mahindra. Nous sommes enthousiasmés par les synergies découvertes au travers de cette collaboration et les opportunités potentielles qu’elles apporteront. »

Ford a annoncé ce 23 mars 2018 un partenariat avec le constructeur indien Mahindra, notamment pour développer ensemble des nouveaux SUV et un véhicule électrique. Les deux entreprises vont également partager un portefeuille de groupes motopropulseurs, ce qui veut dire, que nous pourrions prochainement voir un moteur Mahindra sous le capot d’un modèle mondial de Ford.Le premier nouveau SUV sera basé sur l’une des plateformes de Mahindra. Ford en parle comme étant un C-SUV, il pourrait être d’une taille comparable à celle de l’Escape. Selon l’accord, ce C-SUV sera vendu indépendamment par Ford et par Mahindra.Les deux entreprises vont aussi développer ensemble un SUV plus petit ainsi qu’un petit véhicule électrique.Les deux partenaires vont également travailler sur une suite de solutions connectées pour les consommateurs.Ford et Mahindra vont collaborer pendant une période minimale de 3 ans. La firme de Dearborn prévoit d’étendre son soutien à Mahindra sur les marchés émergents, y compris dans l’assemblage et le réseau de distribution.