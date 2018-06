Dans un communiqué, Volkswagen et Ford ont annoncéLes deux groupes envisagent une alliance stratégique destinée à « renforcer la compétitivité de chaque entreprise et à mieux servir leurs clients dans le monde. Cette possible alliance n'impliquera pas de participation croisée ou tout autre type d'accord capitalistique ». En revanche, ils restent très vagues quant à la nature de ce rapprochement, précisant seulement que « les deux sociétés explorent divers projets potentiels dans un certain nombre de domaines - y compris le développement en commun d'une gamme de véhicules utilitaires ». L’échéance ni le périmètre n’ont été précisés.« Les deux sociétés ont déjà des positions fortes et complémentaires dans les différents segments qui composent le marché des véhicules utilitaires. Pour s'adapter à un environnement complexe, il est primordial de gagner en flexibilité grâce à des alliances. C'est un élément clé de la stratégie du groupe Volkswagen pour 2025. Cette coopération industrielle avec Ford constitue une opportunité d'améliorer la compétitivité des deux sociétés à l'échelle mondiale », a déclaré Dr. Thomas Sedran, directeur de la stratégie du groupe Volkswagen.« Ford s’est engagé à améliorer la santé de notre entreprise et à utiliser des modèles commerciaux flexibles, ce qui impliquera notamment de travailler avec des partenaires pour améliorer notre efficacité et notre efficience », a commenté Jim Farley, président des marchés mondiaux de Ford. En avril, le constructeur américain a indiqué que son offre en Amérique du Nord sera constituée à 90% de pick-up, de SUV et d'utilitaires d’ici deux ans Il faut rappeler que Volkswagen, depuis la fin de sa coopération avec Daimler (sur les gros fourgons), et Ford sont les deux seuls constructeurs à développer et produire actuellement des véhicules utilitaires pour leur propre compte. Fin 2017, le Wall Street Journal informait que des discussions avaient été engagées entre Volkswagen et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) pour la production commune de véhicules utilitaires légers.