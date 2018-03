Production des établissements spécialisés (en millions d'euros) en février 2018 févr-18 var. 18/17 Cumul 2 mois 2018 var. 18/17 (en %) (en %) Total crédits affectés auto 492 6,5 1 529 3,0 dont financement des VN 182 -2,8 356 -6,2 dont financement des VO 310 12,7 603 11,9 LOA 551 21,4 1 116 16,9 dont automobiles neuves 487 22 994 15,7 dont automobiles d'occasion 31 62,2 64 62,9 Crédits renouvelables 731 -2,3 1 598 0,4 Prêts personnels 1 126 7,1 2 141 2,7 Total crédit classique 2 625 3,2 5 268 2,1 Total financement VN 669 14,1 1 351 9 Total financement VO 341 15,9 667 15,4 Total Financement VN + VO 1 010 14,8 2 018 11 Total financement 3 175 6 6 385 4,4

Le dernier baromètre de l’Association française des sociétés financières a confirmé la croissance des crédits à la consommation au sein des établissements spécialisés adhérents. Les financements d’automobiles neuves ont progressé de 14,1% en février 2018, à 669 millions d’euros, et 8,5% en moyenne sur les trois derniers mois. Les opérations de, à 487M€, tandis que le crédit classique a reculé de 2,8 %, à 182M€. La LOA a donc représentéau sein des établissements spécialisés en février.Les financements d’automobiles d’occasion ont augmenté de 15,9% sur ce deuxième mois, à 341M€. Les financements par crédits affectés ont progressé de 12,7 % (310M€) et ceux dans le cadre de la LOA de 62,2% (31M€). La location avec option d’achat pèse un peu moins de 10 % de la production sur les VO.Sur deux mois, les financements d’automobiles neuves affichent une croissance de 9%, à 1 351 millions d’euros, dont 994M€ par le biais de la LOA (+15,7%) et 356M€ en crédit classique (-6,2%). Les financements d’occasion se sont élevés à 667M€, soit un bond de 15,4%, dont 64M€ en LOA (+62,9%) et 603M€ en crédits affectés (+11,9%).