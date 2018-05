Exerçant autrefois son activité sous le nom de FCA Fleet Services, Leasys France, filiale de FCA Bank spécialisée dans la LLD et le fleet management, annonce des résultats flatteurs au titre de l’exercice 2017, notamment matérialisés par une flotte de 35 000 véhicules. Une forte croissance des volumes, de l’ordre de 50%, s’est notamment opérée par l’intermédiaire des distributeurs FCA."Les récents résultats financiers montrent un encours global qui progresse de près de 20% par rapport à 2017, principalement liés à une forte dynamique produits", souligne un porte-parole du groupe, faisant allusion à la Fiat Tipo ou encore aux Alfa Romeo Giulia et Stelvio, mais aussi à ses offres innovantes Be Free et Be Free Pro.Enfin, à un horizon 2019-2020, Leasys compte réunir une flotte comptant 40 000 véhicules.