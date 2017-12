François Fillon fait son grand retour…dans l’automobile ! L’ancien Premier ministre et ex- candidat à la présidentielle française de 2017 a été nommé à la, le vendredi 8 décembre 2017. Il aura pour principale mission de renégocier les nouvelles réglementations dans le cadre des nouveaux Accords Concorde qui concerne la Formule 1 pour la saison 2021.A noter que le nom de l’ancien candidat des Républicains, mis en examen pour soupçons d’emplois fictifs, avait également été avancé, si le patron de Ferrari F1 avait décidé de se retirer. Celui-ci a finalement été réélu et effectuera son troisième et dernier mandat à la tête de la fédération.A 63 ans, François Fillon s’est désormais retiré de la vie politique pour se consacrer à l’automobile et aux sports mécaniques qu’il affectionne tant. Et c’est de famille puisque Pierre Fillon, son frère, est d’ailleurs le président de l’Automobile Club de l’Ouest (ACO) depuis 2012. Il organise notamment les 24 Heures du Mans et coorganise le Championnat du monde d'endurance avec la FIA.