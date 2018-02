Les vainqueurs et les lauréats 2017 des Trophées de la satisfaction client

La société GarageScore, qui se présente comme une solution de management digital de la satisfaction client et de diffusion d’avis par internet, organisait le 12 février 2018, à Paris, la première édition des Trophées de la satisfaction client. A cette occasion, la start-up a récompensé les meilleurs groupes et concessions automobiles parmi les 740 utilisateurs référencés.La société a recueilli quotidiennement les avis des clients après leur passage dans un établissement sur la période du 1er janvier au 1er décembre 2017, ce qui lui a permis d’établir un classement général en se basant sur le taux de promoteur (note de 0 à 10). Au total, 7 groupes de distribution et 17 concessions ont été primés selon six catégories : meilleur taux de satisfaction VN, VO et atelier (groupes et concessions), de traitement des clients sensibles, de problèmes résolus et de conversion de leads (concessions).A noter que seuls les groupes ayant recueillis 600 avis pour l’atelier et 150 pour le VN et VO ont été notés. Pour les concessions, 150 avis (atelier) et 50 (VN et VO) étaient nécessaires pour figurer dans le classement.Meilleur taux de satisfaction VN :1.Lehmann (85%)2.Court (84,8%)3.Lempereur (83,9%)Meilleur taux de satisfaction VO :1.Fourrage (84,5%)2.Deffeuille Automobiles (80,8%)3.Nomblot (71,3%)Meilleur taux de satisfaction atelier :1.Deffeuille Automobiles (83,3%)2.Fourrage (80,12%)3.Elide (80,08%)Meilleur taux de satisfaction VN :1.Alliance Auto Audi Lannion (groupe Cobredia) (94,64%)2.Nissan Pigeons Occasions Royan (Pigeon) (94,4%)3.Autostanding Nissan – Bruay-la-Buissière (Lempereur) (94,2%)Meilleur taux de satisfaction VO :1.Car Premium 59 (Lempereur) (78,7%)2.Peugeot Montceau (Nomblot) (77,4%)3.Peugeot Villefranche-sur-Saône (Nomblot) (77,4 %)Meilleur taux de satisfaction atelier :1.Nissan Alençon (Chanoine) (91,6%)2.Auto Liberté Skoda Brest (Cobredia) (89,4%)3.Alliance Auto Audi Morlaix (Cobredia) (89%)Meilleur taux de traitement des clients sensibles :1.Auto Sélection Jaguar Land-Rover Nantes (DMD) (88,9%)2.Elégance Automobiles Kia Honda Saint-Brieuc (Hamon) (88,9%)3.Garage Bayou Volkswagen Morlaix (Cobredia) (87,5%)Meilleur taux de problèmes résolus :1.Etoile 25 Mercedes Besançon (Bernard) (64,3%)2.Auto Sélection Jaguar Land Rover Nantes (DMD) (55,9%)3.Advance Mantes-la-Jolie Volkswagen Seat Skoda (Schumacher) (53,3%)Meilleur taux de conversion des leads :1.Garage Delourmel Mercedes-Benz Rennes (Cobredia) (23%)2.Ford La Flèche (Bouttier) (22,2%)3.Ford Fontainebleau (Zelus) (19,3%)