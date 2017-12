Geely a annoncé le 27 décembre 2017 qu’il allaitdu constructeur suédois AB Volvo. Le constructeur automobile chinois pose ainsi un premier pied dans le secteur du poids lourd en rachetant les parts jusqu'ici détenues par le fonds activiste suédois Cevian Capital, pour une valeur estimée à 2,7 milliards d'euros. Le fonds d'investissement suédois Industrivärden, qui détient une participation de 6,7% dans le constructeur, reste le premier actionnaire d’AB Volvo en termes de droits de vote (21,8%).« Nous sommes ravis d'avoir conclu un accord avec Cevian en vue d'acquérir sa participation dans AB Volvo, faisant de nous le plus important détenteur des capitaux d'une société leader mondial dans de nombreux domaines du développement, de la fabrication et de la vente de véhicules commerciaux », commente Li Shufu, le président de Geely.AB Volvo produit des poids lourds sous les marques, des bus, des véhicules militaires ( Renault Trucks Défense ), des engins de chantier et des moteurs marins (Penta). En 2016, l'industriel suédois a enregistré un chiffre d'affaires de 30 milliards d'euros. Après un troisième trimestre 2017 record, il prévoit de vendre cette année 300 000 camions dans le monde.Depuis 2010, Geely est propriétaire du constructeur automobile suédois Volvo Cars. Le groupe chinois a également fait parler de lui au premier semestre 2017 en entrant dans le capital du malaisien Proton (49,9 %) et en acquérant la marque anglaise Lotus (51 % du capital).