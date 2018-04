Ils ont beau tous avoir un site Web, une application ou une équipe dédiée au numérique, les constructeurs et les distributeurs automobiles ont besoin de la force de frappe de Facebook pour toucher le plus de personnes possible et, qui sait, les faire venir en concession. Arrivé il y a trois ans au sein du réseau social aux 34 millions d’utilisateurs français par mois, Gilles Maillet, directeur du pôle automobile, commerce et mobilité, nous dévoile le dessous de ses collaborations avec les acteurs de l’automobile, lesquels placent dorénavant l’acheteur, et non plus le produit, au centre de leurs préoccupations.Dans ce numéro, vous retrouvez également notre spécial Top 10 : ces groupes qui grossissent dans leur marque. En 2017, les dix plus grands distributeurs de chaque marque ont totalisé 29,4% des ventes de VN en France. Frey, repreneur des affaires de PGA, apparaît comme champion dans seize réseaux.Mais découvrez aussi deux enquêtes sur les nouvelles marques automobiles et sur l’insatisfaction client, une saga dédiée à NEP Car, toutes nos statistiques… et bien d’autres sujets complètent ce numéro.Assurez-vous de ne rien manquer de l'actualité du monde automobile et de bénéficier de toute l'information utile pour votre activité professionnelle.Pour s'abonner à L'argus édition Pro, cliquez ici . Pour notre newsletter c'est ici