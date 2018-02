Une aide pour les montages complexes

Faire entrer virtuellement l'expert Valeo dans l'atelier du réparateur. C'est désormais possible grâce à une nouvelle application que vient de dévoiler l'équipementier français.Il s'agit d'une assistance qui permet au technicien de l'équipementier de voir à distance ce que voit le réparateur au travers du smartphone de ce dernier.L’expert Valeo peut ainsi guider et délivrer ses conseils en direct, comme s’il était aux côtés de l’opérateur réel au moment de l’intervention.Cette solution s’avère efficace pour les montages complexes ou lors de l'utilisation des stations de charge. Elle permet un gain de productivité ainsi qu’une plus grande justesse du diagnostic.Comment cela fonctionne – t –il ? Le technicien Valeo reçoit un appel qu’il va juger pertinent de traiter via l’assistance connectée. Il va alors envoyer un lien par SMS pour que soit téléchargée gratuitement l’application. Une fois cette opération effectuée, le technicien Valeo voit à travers la caméra du smartphone de l’opérateur ce qui se déroule dans l’atelier.Le technicien de Valeo a la possibilité de zoomer, de prendre des photos ou d’entourer un élément pour guider le réparateur dans un montage ou dans un réglage par exemple.