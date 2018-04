Le constructeur-carrossier a inauguré le vendredi 13 avril 2018 son nouveau site industriel du Mans. Entré dans le giron du groupe familial en 1995, suite au rachat du carrossier Desile-Agathon, celui-ci fabrique des véhicules pour le secteur du BTP, spécialisés (vans à chevaux, entretien des routes, transport de détenus...) et sur-mesure (cabinets médicaux mobiles, foodtrucks...).Des perspectives de développement prometteuses (marché BTP en hausse, nouveaux débouchés à l’export...) ainsi que l’extension de la gamme de véhicules ont conduit le groupe Gruau à investir 1 million d’euros pour agrandir son site, et ainsi « gagner en capacité de production, de stockage mais aussi en flexibilité et en efficacité ». 4 000 mde bâtiments ont été achetés et rénovés et 6 000 md’espace de parking de véhicules ont été ajoutés. Au total, le site du Mans occupe une superficie de 36 000 m, dont 15 000 mconsacrés à la production.Troisième site le plus important pour le groupe, après le siège de Laval et celui de Labbé à Lamballe, Gruau Le Mans a affiché un chiffre d’affaires de(7M€ en 2007). Le groupe vise désormais« Une des forces du site réside dans sa capacité à produire en interne l’ensemble des éléments nécessaires à la transformation des véhicules (panneaux sandwich, pièces en forme en polyester, mobilier...) », précise le groupe, qui recrute activement pour renforcer son expertise. L’an passé, une vingtaine de personnes ont rejoint les équipes du Mans. En janvier, 10 personnes sont passées du statut d’intérimaire à celui de CDI et 10 recrutements supplémentaires sont en cours. À terme, le site emploiera 160 salariés.