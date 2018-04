Naissance de Gruau by BSV

Coopération tripartite avec l’alliance Renault-Nissan

Trois ans après son incursion aux Etats-Unis, suite au rapprochement avec le groupe Knapheide, Gruau débarque en Chine. Alors que le salon de Pékin a ouvert ses portes le 25 avril 2018, le constructeur-carrossier lavallois annonce, la branche spécialisée dans le véhicule utilitaire de Brilliance . L’officialisation de la collaboration s’est tenue le 10 avril 2018 à Dalian, au siège du groupe Chinois, en présence de Liu Xuemin (président de BSV), Patrick Gruau (président du groupe éponyme) et Fabien Collet (directeur du développement des ventes internationales de Gruau).-A lire aussi En Chine, Renault lance sa coentreprise dans les VU avec Brilliance Cet accord, qui porte sur le développement des activités isothermes et ambulances, donnera lieu à un transfert de technologies et la présence d’experts Gruau dans les usines BSV de Dalian et de Shenyang (province du Liaoning). Les véhicules fabriqués sur place seront commercialisés sous la marque « Gruau by BSV ».« Ce contrat scelle deux ans d’apprentissage mutuel et d’échanges constructifs entre des entreprises qui partagent la même culture de la satisfaction client », précise le groupe dans un communiqué.La collaboration, qui pourra aboutir à la création d’une coentreprise à l’horizon 2020, s’inscrit dans la stratégie d’internationalisation du groupe lavallois . Amorcée en 2001, via la Pologne, l’expansion s’est accélérée ces dernières années avec des développements en Algérie, en Espagne, aux Etats-Unis, en Allemagne et en Italie.« Deux ans de travail pour aboutir à cet accord, pendant lesquels nous avons pris le temps de nous connaître et de nous apprécier. La symétrie des attentions entre nos deux organisations et avec le marché nous rend confiants, commente Patrick Gruau, président du groupe. Nous abordons avec humilité, mais aussi enthousiasme et audace, ce nouveau défi pour notre groupe familial, qui marque une étape d’importance dans la stratégie d’internationalisation, portée par notre projet d’entreprise. Le fait qu’elle se réalise avec un partenaire de la qualité de BSV est une solide garantie pour l’avenir, mais également dans une perspective de coopération tripartite avec l’ alliance Renault-Nissan ».En 2017, Gruau a généré un chiffre d’affaires de. Le groupe transforme 54 000 véhicules par an via 20 implantations (13 en France, 2 en Pologne, 1 en Espagne, 1 en Algérie, 1 aux États-Unis et 2 en Italie).