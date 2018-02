L’Autorité de la concurrence a notifié l’intention du groupe Gueudet d’acquérir le groupe Métin. Se confirme ainsi l’information révélée le 2 février 2018 par notre confrère le Journal de l’Automobile.Les deux opérateurs n’entendent pas communiquer tant que le feu vert de l’Autorité de la concurrence n’a pas été obtenu (avec d’éventuelles restrictions).Cette opération de concentration sera alors l’une des plus importantes réalisée dans le secteur de la distribution automobile en France.Le groupe Gueudet, second groupe de distribution français (avec près de 1,3 milliard d’euros de CA) va acquérir le 18e groupe, pesant 473 millions d’euros de CA et employant près de 1 000 salariés.Second distributeur Renault-Dacia de France, avec plus de 26 000 VN, le groupe Gueudet joue une carte majeure en devenant partenaire de Peugeot (8 500 VN). Il va en outre étendre son périmètre géographique en prenant pied en Ile-de-France (77 et 93).