Le constructeur nippon annonce la nomination de Guillaume Pelletreau au poste de directeur général de Nissan Center Europe. Il conduira les activités de Nissan en Allemagne, en Autriche et en Suisse.Depuis deux ans et demi, le dirigeant officiait en tant que vice-président Corporate Strategy et planning de Nissan Europe. Auparavant, il a occupé diverses fonctions au sein du groupe : directeur général de Nissan Portugal, directeur des ventes pour Infiniti Europe et responsable du marketing pour Nissan West Europe.Guillaume Pelletreau rapportera à Philippe Saillard, senior vice-president ventes et marketing de Nissan Europe. Il succède à Thomas Hausch, qui a décidé de quitter l’entreprise pour relever d’autres défis professionnels.