Un bouton dans le véhicule ou un smartphone enclenchent la mise en parking sans conducteur

Hitachi Automotive Systems et Clarion, deux filiales du groupe japonais Hitachin, ont développé « Park by Memory », un système de stationnement autonome qui garde en mémoire l’environnement de stationnement privé des utilisateurs. Ces deux sociétés prévoient la mise en service rapide de ce système par le biais des constructeurs.Cette technologie peut être utilisé pour garer automatiquement un véhicule sur des espaces de stationnement fréquemment utilisés, par exemple au domicile ou au travail de l’utilisateur. Elle est basée sur la reconnaissance externe de Clarion alliée aux dispositifs de direction et de freinage et le contrôle intégré des véhicules de Hitachi Automotive Systems.« Park by Memory » combine les images en vue aérienne de SurroundEye, un système développé par Clarion utilisant les caméras fixées de part et d’autre de l’avant et de l’arrière du véhicule, avec des données de détection des structures environnantes obtenues par signal sonar et des données de position GPS, afin de mémoriser les environnements et manoeuvres de stationnement.Ainsi, un véhicule équipé de « Park by Memory » avertira le conducteur que le stationnement autonome est possible dès lors qu’un espace de stationnement connu est détecté à proximité. Celui-ci pourra alors activer la fonctionnalité par la simple pression d’un bouton au sein du véhicule ou depuis son smartphone.Grâce aux données de reconnaissance d'image de haute précision de SurroundEye, « Park by Memory » est en mesure de stationner un véhicule de manière autonome dans des espaces divers, y compris ceux qui ne sont délimités que par des lignes blanches. L’utilisation de données GPS standard depuis les dispositifs de navigation intégrés des véhicules au lieu d’un système de positionnement spécialisé a par ailleurs permis l’introduction rapide de cette technologie.