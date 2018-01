selon le magazine Wired

spécialiste des technologies et du numérique

« Volkswagen accède à une équipe de développeurs expérimentés et leader dans le domaine des logiciels et du matériel pour ces voitures autonomes », souligne le groupe qui souhaite continuer à forger une image de constructeur innovant suite au scandale du dieselgate.

« La combinaison de nos technologies automobiles avancées intégrant les systèmes de sécurité les plus récents et du vaste portefeuille de technologies autonomes de niveau 4 d’Aurora favorisera cette révolution de la mobilité et placera Hyundai dans une position de leadership », souligne le vice-président de Hyundai, Woong Chul Yang.

Pour 2018, Aurora a tiré les gros lots ! Tour à tour, deux constructeurs automobiles ont dévoilé leur partenariat avec. Le premier, Volkswagen , a annoncé sa collaboration avec la, jeudi 4 janvier, dans le butLe quotidien économique allemand Handelsblatt rappelle querévélant ainsi de « bons résultats ».Le même jour, Hyundai a également révélé la signature d’un accord avec la start-up, mais en précisant davantage la teneur de cette association :(fonctionnant sans intervention ni supervision humaine dans certaines conditions) d’ici à 2021 dans le monde entier en y intégrant les technologies de conduite autonome d’Aurora. Le travail débutera par ceux développés spécialement et lancés dans le cadre de programmes tests. Hyundai affirme que le premier modèle test à voir le jour sur ce projet commun seraqui fera ses débuts officiels au CES Las Vegas 2018 du 9 au 12 janvier.De son côté, Aurora est ravie de collaborer avec ces deux géants de l’automobile. Avec Volkswagen, la start-up estime arriver plus rapidement « à faire de la voiture autonome », selon Chris Urmson, patron d’Aurora. Et concernant son alliance avec Hyundai, il ajoute : « nous mettrons les avantages sociétaux de la conduite autonome à la portée de tous dans le monde entier. Ce partenariat combine les forces de Hyundai dans la conception, la sécurité et la production automobile avec l’expertise d’Aurora dans les technologies de conduite autonome afin. »