"La forte appréciation du won et la baisse du nombre de jours travaillés en raison des grèves au premier trimestre ont affecté le bénéfice net", a indiqué le constructeur dans un communiqué.

"Nous nous attendons à une hausse à terme de la rentabilité (...) grâce à une hausse des ventes de nouveaux modèles et de voitures haut de gamme", a expliqué le constructeur.

Le cinquième constructeur mondial (avec sa filiale Kia) commence 2018 en petite forme.En effet, sur la période de janvier à mars, son chiffre d'affaires a reculé de 4% à 22.437 milliards de wons (17 milliards d'euros) et son bénéfice net a chuté à 731,6 milliards de wons (environ 557 millions d'euros), contre 1.406 milliards de wons un an plus tôt. Soit une baisse de 48%.La demande pour de nouveaux modèles comme la berline G70 ou pour les nouveaux 4x4 urbains Santa Fe et Kona, est forte, tandis que les ventes dans les marchés émergents -hors Chine- repartent, selon Hyundai.Avec sa filiale Kia, Hyundai Motor est le cinquième constructeur automobile mondial. Il est l'un des constructeurs a avoir été boycottés par les consommateurs chinois dans le cadre d'une brouille diplomatique liée au déploiement du système anti-missiles américain THAAD en Corée du Sud, considéré par la Chine comme allant à l'encontre de ses intérêts.