Six catégories différentes

Le lauréat sera connu le 21 juin

« L’objectif de ce hackathon est de tirer parti d’un écosystème dynamique et d’ouvrir la solution phare de la concession automobile : le Dealer Management System. Les équipes constituées de professionnels de la distribution automobiles et de l’IT devront créer des APIs pour connecter des solutions tierces à I’Car DMS, qui réunit aujourd’hui 20000 utilisateurs », explique, directeur marketing chez I’Car Systems.L’inscription des équipes est ouverte depuis le 9 avril dernier, avec une date-limite fixée au 26 avril. Selon leurs spécialités, les candidats peuvent concourir dans 6 catégories différentes : « maximiser la productivité business », « optimiser le parcours et la connaissance client », « donner plus de pouvoir au DMS pour les métiers de l’après-vente », « mieux équiper les acteurs du commerce VN », « le VO, relais de croissance avéré des concessions à accompagner ! », et « les véhicules connectés ».Par la suite, le calendrier se déclinera comme suit : du 27 avril au 14 mai, examen des dossiers par les experts I’Car Systems, puis le 15 mai, réponse aux candidats. Du 16 mai au 20 juin, période d’accompagnement des experts dans la création des APIs et mise à disposition des outils nécessaires. Et enfin, le 21 juin, la remise des prix aura lieu au siège d’I’Car Systems, à Tours.Pour plus d’informations : http://www.hackathon.io/aka60