Cette année, I’Car Systems est partenaire du congrès de l’association des concessionnaires automobiles espagnols (Faconauto) dont la 27ème édition se tient à Madrid, les 7 et 8 février. I’Car Systems confirme ainsi son ambition de développer ses activités sur « un marché ibérique en pleine expansion ».« I’Car Systems est un éditeur leader sur son marché et nous mettons tout en œuvre pour accompagner au plus près nos clients sur leurs marchés. C’est pourquoi, nous avons décidé il y a quelques mois, de renforcer notre présence directe sur le Portugal et l’Espagne, afin d’offrir à nos clients un interlocuteur unique sur deux zones géographiques interdépendantes. C’est dans cette dynamique que nous avons souhaité être partenaire du congrès Faconauto pour la première fois cette année », explique, président de I’Car Systems, tout en rappelant que le groupe avait pris le contrôle de son partenaire PSInfor au Portugal en septembre dernier.Cette année, Faconauto a pour thème « Mener le changement », avec des ateliers orientés vers les nouvelles technologies, les évolutions du parcours clients, ou encore le marketing digital, par exemple. Dans leurs démarches de prospection, les équipes de Philippe Almouzni mettront notamment en avant l’offre I’Car DMS, « la solution multi-marques, multi-sociétés et multisites permettant d’équiper des groupes de distribution automobile avec un DMS unique ».Rappelons que le groupe compte quelque 1 500 clients concessionnaires et groupes de distribution automobile, répartis dans 8 pays européens (France, Espagne, Portugal, Suisse, Belgique, Hollande, Allemagne et Autriche).