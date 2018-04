Ainsi, Icare annonce la création d’une direction de la transformation et du développement international. Elle est confiée à, qui devient directeur général adjoint en charge de l’international et de l’administration. Il avait intégré Icare en 2015 comme directeur exécutif finances et risques, après avoir occupé plusieurs postes de direction chez BNP Paribas Cardif.Par ailleurs,est promu directeur commercial et rejoint le comité exécutif, après deux années passées à la direction des partenariats grands comptes.A partir de 2016-2017, via l’Allemagne et l’Italie, Icare est devenue le centre d’expertise pour les filiales de BNP Paribas Cardif dans le monde sur les métiers de la garantie pannes mécaniques et des contrats de maintenance. Une internationalisation qui va s’intensifier tout au long de 2018, avec ses partenaires (18 constructeurs, 15 établissements financiers, groupes de distribution…). Toujours au plan stratégique, la direction d’Icare compte aussi faire évoluer son offre de services au gré des évolutions réglementaires et technologiques annoncées (véhicules électriques, connectés, voire autonomes), tout en relevant les défis proposés au marché par la transformation digitale et par l’essor de l’intelligence artificielle.