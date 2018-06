Avec le rachat du groupe Convenant en 2017, le distributeur Etoile du Maine a doublé de taille et a fait une incursion remarquée parmi les trente premiers opérateurs français. Depuis janvier 2018, il continue de multiplier les opérations de croissance externe et de nouveaux rachats sont prévus dans les prochains mois. Une accélération soudaine, pilotée par Patrick Bornhauser, son président. Présent dans la vente de voitures depuis 2010 seulement, il retrace la trajectoire atypique de son entreprise et expose ses ambitions.Dans ce numéro, vous retrouvez également notre dossier spécial sur les innovations digitales en concession : des écrans et encore des écrans ! Les distributeurs entament le virage le plus périlleux depuis leur création. Le challenge réside dans la recherche d’un point d’équilibre « phygital » au service de la relation client et de l’efficacité commerciale.L’édition Pro du 31 mai 2018 est également complétée de nos statistiques, d’une saga. Mais découvrez aussi nos enquêtes sur la relation client, le financement sur le marché des pick-up. Et évidemment, tous les chiffres du mois !Assurez-vous de ne rien manquer de l'actualité du monde automobile et de bénéficier de toute l'information utile pour votre activité professionnelle.Abonnez-vous à L'argus édition Pro et à notre newsletter