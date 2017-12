« Par exemple, un fan du super-héros Batman pourrait profiter de la Batmobile à travers les rues de Gotham City avec la réalité augmentée, tout en gardant un œil sur le monde extérieur », s’amuse Brian Krzanich, PDG d’Intel Corporation.

« Du divertissement aux systèmes de sécurité, nous considérons le véhicule autonome comme l'une des plates-formes les plus excitantes aujourd'hui et est le début d'une renaissance pour l'industrie automobile », ajoute le PDG d’Intel.

Cette équation impulsée par l’arrivée des véhicules autonomes sur nos routes pose ainsi la question du temps à tuer pendant le voyage : que va-t-on bien pouvoir faire dans nos autos si on ne conduit plus ? Si les constructeurs automobiles ou les géants du Web vont semble-t-il multiplier les gadgets et écrans dans l'habitacle de leurs modèles du futur, d’autres acteurs proposent d’y développer des Intel et Warner Bros annoncent ainsi un partenariat stratégique afin de "Le géant de la tech et le mastodonte du divertissement proposent aux passagers (anciens conducteurs) de combler leur temps libre en regardant des productions en réalité augmentée, soit par l’intermédiaire de films, jeux, séries, émissions, etc. Un premier concept est d’ailleurs en train d’être élaboré Intel et Warner Bros conçoivent donc le véhicule non plus seulement comme un moyen de transport mais comme un véritable espace de vie supplémentaire. Car outre la vidéo,Mais le spécialiste de la Tech n’en oublie pas pour autant la sécurité. En mars 2017, il avait annoncé avoir investit 15 millions de dollars pour racheter la société Mobileye qui crée des systèmes d’aide à la conduite pour l’anticollision. Intel couplera alors les deux finalités "parce qu’il n’apporte pas sa technologie uniquement pour profiter du voyage mais aussi pour sauver des vies".On se sent peut-être mieux dans la peau de Batman mais reste à savoir si de nouvelles réglementations encadreront ce genre de pratique à l’intérieur des véhicules.