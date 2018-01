Pour commencer la nouvelle année du bon pied, Goodyear Dunlop Tires a décidé de réorganiser son activité pneumatiques tourisme, camionnettes et 4X4. Elle se construit désormais en cinq pôles regroupant ainsi « plusieurs pays aux caractéristiques et besoins de marchés similaires » selon le groupe. Pour diriger l’un de ces « hubs », Jean-Denis Perche a été nommé directeur général de Goodyear Europe du Sud (France, Espagne, Portugal et Italie). Celui-ci aura la double casquette puisqu’il prend également la tête de la direction général de Goodyear France et remplace ainsi Mark Thys, devenu à son tour responsable du développement clientèle et intégration des processus Goodyear EMEA.Le nouveau DG aura pour mission de déployer la stratégie commerciale des marques et gammes de pneus consumer pour la région sud de l’Europe. Sa priorité est de créer des synergies et des relais de distribution sur cette zone.Diplômé de l’Essca, Jean-Denis Perche a débuté sa carrière en 1996 chez Euromaster Allemagne au sein du pôle marketing. Deux ans plus tard, il devient directeur. Il rejoint Dunlop Allemagne en 2002 mais en 2004, il s’installe en France et devient responsable marketing de la marque. Après plusieurs postes pour la filiale française, il est nommé directeur général de Goodyear Dunlop pour le Moyen-Orient et l’Afrique.