Organisé par Le Figaro Economie, Cadremploi, Morgan Philips, Hudson et Fyte, le trophée du « DRH de l’année » a été décerné à, directeur du personnel de Michelin à l’échelle mondiale, ce qui représente plus de 110 000 collaborateurs répartis dans quelque 170 pays.Le prix lui a été remis par, président-directeur général de Michelin, qui s’est montré très laudateur : « Jean-Michel Guillon a mis en œuvre une de mes volontés les plus chères : la responsabilisation des équipes. Il fallait un homme d'exception, ouvert et déterminé à aller de l'avant pour mener à bien cette transformation, un mouvement qui bouleverse la nature des relations de travail ». On peut souligner que Jean-Michel Guillon a piloté des travaux sur l’intelligence artificielle (IA) au sein du groupe et qu’un logiciel RH dédié à ces nouvelles pratiques et perspectives est sur le point d’être déployé.Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy (ICN) en 1982, Jean-Michel Guillon rejoint ensuite le groupe Michelin où il occupera dans un premier temps des fonctions commerciales en France et à l’international. Pendant plus de dix ans, il a notamment occupé des postes de top management pour la zone Amérique du Nord, basé aux Etats-Unis (directeur de l’activité Tourisme Camionnette Constructeurs, directeur du business Remplacement Tourisme Camionnette, directeur des activités PL).C’est en 2008 qu’il est nommé directeur du personnel du groupe Michelin et il affiche rapidement un profil novateur en affirmant que la culture « méthodes, process et productivité » a ses limites et qu’il faut simultanément redonner du sens aux innovations et aux performances commerciales, sans oublier de s’ouvrir à des organisations plus agiles.Consécration, en 2017, Jean-Michel Guillon devient directeur général exécutif du groupe et depuis janvier 2018, il supervise la tentaculaire direction corporate personnel (audit, qualité, contrôle interne, gestion des risques, sécurité des systèmes d'information, sûreté, environnement, direction opérationnelle des achats, secrétariat général du siège).Rappelons que Jean-Michel Guillon succède à, DRH de l'Alliance Renault-Nissan, qui fut distinguée l’an passé.