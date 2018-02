Après avoir assumé des missions de redressement et de direction dans le secteur automobile, auprès de Mazda (Suisse) et de Summit Motors France, Jean-Roch Piat a rejoint en 2007 la filiale française de BCAuto Enchères . Sa mission : assurer le redressement de l’entité sur un marché des enchères hexagonal atypique et complexe. Une mission plus que réussie puisque le dirigeant a permis à la filiale française de « multiplier son activité par cinq » (342M€ de montants adjugés en 2016) et d’imposer, en France comme en Europe, un nouveau modèle axé sur le remarketing des véhicules d’occasion.Jean-Roch Piat a ensuite pris progressivement la direction d’autres marchés en Europe du Sud et du Nord. Depuis 2016, il était directeur général opérationnel de BCA Europe.A la présidence de BCA Europe depuis janvier 2018, Jean-Roch Piat va se consacrer « à la direction et au développement de la place de marché sur le secteur du véhicule d’occasion».