Alors que Frédéric Durant devient le nouveau directeur des ventes VP de la marque Volkswagen, Julien Bessière le remplace à son ancien poste et prendra donc les rênes de la direction des ventes véhicules utilitaires de la marque VW. Il s’installera en tant que directeur pour la France à compter du 2 mai 2018 et reportera directement à Kérim Bournonville, directeur VU de la marque.Agé de 43 ans et diplômé de l’ISCAM (Institut supérieur du commerce automobile), Julien Bessière a débuté sa carrière en 1999 chez Volkswagen Group France en tant que chef de produits, puis du district et enfin du service ventes aux entreprises et VO de la marque Seat. Sept ans après, il passe chez Skoda et devient chef du service ventes aux entreprises, VO, distribution et approvisionnement. En 2008, Julien Bessière revient chez Seat mais travaille à Barcelone en tant que responsable régions. Un an après, il sera nommé chef du service prévisions et études pour la filiale française et en 2012, occupera le poste de directeur régional d’Audi France. Et c’est en 2016 qu’il devient chef du département commerce VO pour l’ensemble des marques du groupe en France et quittera donc le poste le 2 mai.