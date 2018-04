Dans la foulée de la levée de fonds réalisée par Klaxit (3 millions d’euros auprès de références comme Sodexo, Maif, le groupe RATP, Via ID et Inco), Karos répond à son concurrent en annonçant à son tour une levée de fonds de 4,2 millions d’euros, « un investissement record dans le secteur du covoiturage domicile-travail ».Karos a su convaincre des investisseurs de premier plan comme Aster (société de capital-risque spécialisée dans les domaines de la mobilité, de l’énergie et de l’industrie), Alto Invest (société de gestion spécialisée dans le financement des PME innovantes européennes, filiale d’Eiffel Investment group), Aglaé Ventures (programme d’investissement early stage de Groupe Arnault, holding familial de Bernard Arnault), Financière Saint James (Family Office de Michael Benabou, co-fondateur de vente-privée.com). Des business angels de renom sont aussi dans la boucle et Karos cite notamment Xavier Niel, Franck Le Ouay (co-fondateur de Criteo) et Charles Egly (co-fondateur de Younited Credit).« Cette levée de fonds majeure a pour but d’accélérer la croissance de la communauté d’utilisateurs et d’accélérer sa monétisation. Karos entend aujourd’hui se développer auprès de deux cibles prioritaires : les collectivités territoriales avec l’offre dédiée Karos Territoires, et les grands comptes via l’offre Karos Entreprises », expliquent de concert Olivier Binet et Tristan Croiset, co-fondateurs de Karos en 2014, dans un communiqué.« Le covoiturage de courte distance est une solution alternative qui constitue un formidable vecteur d’attractivité pour le transport public. Leader du marché, Karos densifie virtuellement les réseaux et fédère une communauté en pleine expansion. Aster est heureux d’accompagner Olivier et son équipe dans leur prochaine phase de croissance », déclare Pierre Cordelle, Senior Associate chez Aster.