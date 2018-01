KPMG rencontre chaque année des dirigeants du monde de l'automobile, mais aussi des clients. Le cabinet se targue d'avoir interviewé, pour son dernier opus,. Bien des thèmes sont abordés lors des entretiens, mais il s'agit surtout d'un exercice de prospective sur la foi des résultats de l'année écoulée.Première surprise..., pourtant présenté comme incontournable ces derniers temps : "En revanche, 78% des dirigeants pensent que le véhicule à pile à combustible sera le nec plus ultra de la mobilité électrique" annonce KPMG. Ces directeurs pensent en effet, pour 62% des interviewés, que l'électrique ne prendra pas en raison de problèmes liés aux infrastructures et aux temps de recharge . Une opinion qui serait même partagée par 70% des dirigeants européens rencontrés par KPMG.Deuxième surprise, la marque qui va montrer la voie aux autres en matière de mobilité électrique ou bien de conduite autonome est BMW ! "BMW est encore perçu comme un leader de la mobilité électrique, mais Tesla a fait un grand bon en avant" note KPMG.Le cabinet relève aussi le fait que Toyota, en 2016, était perçu comme un leader en matière d'électrification par 16% des répondants, et par 7% seulement en 2017.: "Etonnamment, les opinions des directeurs ne correspondent pas à l'offre actuelle des constructeurs" indique encore KPMG. Tesla est en effet bien plus en avance que les autres marques en matière de conduite autonome, même si le sujet est largement discutable.Dernière surprise, si elle en est une, les dirigeants des marques automobiles pensent que l'Europe de l'Ouest ne construira plus beaucoup de véhicules d'ici à 2030 : "65% pensent qu'à l'horizon 2030, moins de 5% de la production globale de véhicules sera originaire d'Europe de l'Ouest".Selon les calculs du cabinet de conseils,KPMG se veut très réservé sur ce dernier point, car l'opinion des dirigeants semble contrarier ses propres prévisions...