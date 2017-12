Le Maghreb a déjà fermé les vannes, la Côte d'Ivoire, et sans doute d'autres pays d'Afrique noire, font de même :a fait savoir le gouvernement ivoirien à la sortie du conseil des ministres le 6 décembre. Les raisons invoquées sont sans surprise : "Ce dispositif vise à réduire significativement le nombre croissant d'accidents de la route ainsi que les gaz polluants qui induisent de graves problèmes de santé et nuisent considérablement à l'environnement" explique encore l'exécutif ivoirien.Le gouvernement de Yamoussoukro souhaite aussi améliorer la qualité des transports terrestres locaux. Les taxis ne pourront avoir plus de 7 ans, les "minicars" et camionnettes 10 ans, les cars 15 ans, etc.La Côte d'Ivoire est encore à ce jour un partenaire de choix pour la France en matière d 'exportation de véhicules . En 2016, l'exportation de véhicules vers Abidjan a représenté un business de 14,2 millions d'euros. Des chiffres qui progressent, puisque au cumul des 10 premiers mois de 2017, l'export d'autos a déjà généré 15,9 M€.Les pays d'Afrique demeurent toutefois loin d'être les marchés les plus importants pour les exportations françaises de véhicules.. La France y a exporté en 10 mois pour 4,3 milliards d'euros de voitures.