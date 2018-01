Perte de production de 900 véhicules

"C'est une conséquence néfaste du flux synchrone", la livraison instantanée de pièces sans stock de réserve, a-t-il commenté.

Cas de force majeure. PSA Sochaux ne pourra produire aucun véhicule ce mardi après-midi 23 janvier 2018, car l'entreprise Faurecia à Mandeure (Doubs), qui la fournit en pots d'échappement, est victime d'une inondation.Ce fournisseur est paralysé depuis le lundi soir, 22 janvier, a indiqué le syndicat FO. Son usine est située au bord du Doubs, à quelques kilomètres de Sochaux.La direction de PSA Sochaux a confirmé la non-production et sa raison, dans un message téléphonique aux salariés par numéro vert.L'arrêt représente une perte de production de 900 véhicules (Peugeot 308 et 3008, DS 5 et Opel Grandland) et elle met environ 1.800 salariés au repos forcé, a expliqué à l'AFP Eric Peultier, secrétaire (FO) du comité d'établissement.L'incertitude règne sur la capacité à produire mardi soir et mercredi, a ajouté FO.Le site PSA, proche d'un affluent du Doubs, n'est pas menacé d'inondation en ce moment grâce aux travaux de protection contre les crues réalisés par le passé, selon FO.