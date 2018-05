. Mais parmi ces véhicules, 4074 seulement sont des hybrides rechargeables., en dépit d'un taux de progression prodigieux : +77,8%...L'hybride rechargeable ne parvient toujours pas à émerger pour diverses raisons. Les véhicules les plus abordables sont toujours 100% thermiques. Les trois marques qui se partagent l'essentiel des ventes d'hybrides plug-in appartiennent toutes au monde du premium :. C'est bel et bien la marque de Stuttgart qui vend le plus d'hybrides rechargeables en France (808 immatriculations sur le quadrimestre),: 710 hybrides plug-in distribuées, soit 12,1% de ses immatriculations, contre 4,2% pour Mercedes. Volvo peut aussi se targuer de distribuer le modèle le plus populaire : le XC60 twin engine, vendu à hauteur de 406 exemplaires entre janvier et avril inclus.L'arrivée de nouveaux constructeurs et modèles sur le segment devraient toutefois augmenter la part des ventes d'hybrides rechargeables d'ici à la fin de l'année. Kia (Niro) et Hyundai (Ioniq) proposent depuis peu ce type de motorisation en France.*L'argus a choisi d'exclure des comptes la BMW i3 dotée du range extender et la considère comme un véhicule 100% électrique. D'autres modèles, dits "mild hybrid" (Renault Scenic, etc) sont aussi exclus du calcul.