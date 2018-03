S’appuyer sur les promesses du marché de l’après-vente

Réinventer la relation avec les consommateurs

Vers la disruption de l’après-vente automobile

Si la disruption tarde à se produire dans le secteur de l’après-vente automobile, c’est en raison des nombreuses complexités qui caractérisent ce marché particulier. Pourtant, la maîtrise des moyens logistiques, qui a eu un impact décisif dans des domaines tels que le prêt-à-porter ou la banque, pourrait faciliter la révolution du secteur, voire l’apparition d’acteurs innovants. Comment amorcer un changement déterminant et l’inscrire dans la durée ?Le retail classique et le domaine des finances ont fait figure de précurseurs en matière de disruption numérique, lorsque les marques se sont mises à livrer des produits de petite taille par courrier postal. Des marques comme Sarenza ou Amazon ont ainsi réussi à proposer des offres de plus en plus innovantes.Fondé sur des gammes de produits standardisés, le marché de l’après-vente automobile est quant à lui le fruit de la disruption opérée par Henry Ford. Plus de cent ans après la révolution majeure que fut la standardisation, le secteur porte en lui les germes d’une nouvelle disruption imminente, pour peu que les acteurs décèlent son potentiel et le mettent à profit. La fabrication séparée des pièces détachées permet de proposer ceux-ci à la vente en ligne, et l’acheminement est déjà facilité par l’offre de transporteurs fiables. Le bémol, en revanche, se trouve ailleurs. D’une part, le prix des pièces détachées reste élevé. D’autre part, la transformation du parc automobile, qui se manifeste par la généralisation des voitures hybrides ou 100% électriques, est en train de modifier considérablement les besoins en réparation. À cette métamorphose s’ajoute l’évolution de la consommation vers un usage plus rationnel des voitures.Avec l’augmentation de l’achat de pièces détachées sur Internet, le lien entre les professionnels tend à se distendre. En quête de pièces à bas coût et des demandes de devis complexes, les consommateurs s’éloignent des experts. Par ailleurs, bien que l’apparition de nouvelles solutions, telles que la voiture sans permis ou les VTC, fasse baisser les achats automobiles, ces achats représentent tout de même un investissement de taille pour une grande partie des ménages. Lorsqu’on sait que l’entretien représente 37% du budget automobile des foyers, on comprend aisément que le consommateur se tourne vers l’achat de pièces en ligne : selon l’UFC-Que choisir, 92% des consommateurs pensent faire des économies grâce à ce canal.Le do it yourself gagne donc peu à peu du terrain. Préférant se faire livrer des pièces chez eux et les installer eux-mêmes, les consommateurs s’éloignent des professionnels. Ils devront pourtant se référer à ces derniers pour les problèmes nécessitant une expertise technique. Pour une disruption réussie du marché, il est nécessaire de capitaliser les plateformes numériques pour rétablir, sinon renforcer la relation existante entre les automobilistes et les professionnels.Bien plus qu’une tendance, l’achat en ligne est aujourd’hui un réflexe, quasiment naturel chez les jeunes générations. Il est temps que l’offre automobile soit assortie d’une offre numérique qui lui soit propre, en s’appuyant sur cette tendance et sur les habitudes des jeunes consommateurs. De cette façon, les industriels pourront espérer tirer leur épingle du jeu et concevoir des offres innovantes.La disruption a déjà commencé : le modèle des places de marché, en tant que plateformes d’échange entre consommateurs et professionnels, fait son apparition dans le secteur automobile. Reste à aller chercher le client sur son support d’interaction privilégié, c’est-à-dire sur les terminaux mobiles, et à faciliter l’acheminement afin de s’adapter aux nouvelles attentes. Autant d’ajustements qui permettront de renverser complètement la donne !Marc Feddersen, directeur général d’AutoButler France