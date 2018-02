« On s’est mis d’accord sur la feuille de route à condition que je puisse m’appuyer sur un directeur général, en l’occurrence Thierry Bolloré, a –t-il expliqué.

"La question que l’on m’a posée, est : est-ce que Alliance va vous survivre ? Quelle gouvernance faut-il pour que l’Alliance survive à la première génération qui l’a construite ? En prolongeant mon mandat, j’ai accepté d’apporter une réponse, de trouver une structure juridique et opérationnelle. Mais il faudra que Renault, Nissan et Mitsubishi, soit d’accord (avec cette réponse). Il faudra aussi que les Etats français et japonais soient d’accord car une solution sans l’accord de ces deux Etats serait mort-né".