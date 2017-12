Se faire remarquer aux Jeux de Paris

Le principe de la pile à combustible à hydrogène

La société de l’hydrogène fait ses tous premiers pas dans le monde. Toyota en est l'un de des principaux promoteurs.Au Japon, le constructeur anime l’association pour le développement de cette énergie . En Europe, il est aussi pionnier en la matière, y compris dans l’Hexagone où aura vendu 13 Mirai à la flotte de taxis Hype.La livraison de 10 Mirai s’inscrit en parallèle de l’inauguration de la nouvelle station hydrogène de l’aéroport Paris-Orly par Air Liquide et le groupe ADP. Cette livraison marque le début d’un partenariat ambitieux entre Hype et Toyota, dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris 2024.Hype, première flotte de taxis hydrogène au monde, a été lancé fin 2015 par la Société du Taxi Electrique Parisien (« Step ») en partenariat avec Air Liquide. L'aboutissement de ce projet commun permet la mise en place d’une nouvelle offre de mobilité propre en région parisienne.Toyota avait livré 3 Mirai Hydrogène à Step en juin dernier et prévoit d’agrandir la flotte de Mirai Hype à 13 voitures d’ici janvier 2018.Toyota continuera de soutenir la croissance de la flotte de Taxi Mirai dans les mois à venir, dans l’optique des Jeux Olympiques Paris 2024. En effet, en tant que Partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, Toyota veut encourager l’avènement d’une société durable à travers la mobilité.