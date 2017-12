Se challenger

« Du côté de la direction, il est évident que nous souhaitions fédérer nos équipes et valoriser le savoir-faire. Mais d’un point de vue personnel, ces candidats du monde entier ont également envie de représenter et défendre leur marque. Il y a une certaine fierté d’être ici pour la finale et ils seront reconnus pour leur travail. Ce concours va également leur apporter de la visibilité dans leur pays respectif », souligne Pascal Luchetti, le nouveau directeur après-vente au sein de PSA aftermarket.

Des candidats évalués sur six épreuves

1e épreuve : la garantie. Savoir proposer une solution en adéquation avec un client non satisfait du premier devis en prenant en compte son dossier.

la garantie. Savoir proposer une solution en adéquation avec un client non satisfait du premier devis en prenant en compte son dossier. 2e épreuve : l’animation d’équipe et le management. Savoir animer des équipes et donner des arguments commerciaux pour bien présenter des offres à la clientèle.

l’animation d’équipe et le management. Savoir animer des équipes et donner des arguments commerciaux pour bien présenter des offres à la clientèle. 3e épreuve : la qualité de service et les standards. Savoir repérer les anomalies et écarts dans atelier.

la qualité de service et les standards. Savoir repérer les anomalies et écarts dans atelier. 4e épreuve : l’animation des retouches et des retours atelier. Savoir identifier les récurrences et mettre en place des actions.

l’animation des retouches et des retours atelier. Savoir identifier les récurrences et mettre en place des actions. 5e et 6e épreuves : la gestion et les tableaux de bord et le marketing. Savoir identifier les problèmes dans les chiffres et savoir construire une offre commerciale et la communiquer.

Dans le monde, PSA compteet autant de services managers. Au quotidien, ce sont des équipes qui sont en charge d’animer les réseaux du groupe en valorisant la relation client et en développant le commerce pièces et services après-vente . Il était donc temps qu’ils aient leur propre championnat du monde.Donc après avoir ciblé la compétition annuelle sur les métiers techniques ou de conseils depuis 2012,. Les épreuves de la finale se sont déroulées les 6 et 7 décembre 2017 sur le site technique de Carrières-sous-Poissy (78).L’équipe est suivie de près par les teams de Citroën Russie et Peugeot Argentine, qui s'installent respectivement aux 2e et 3e places.Au départ,mais seuls huit composées de deux service managers ont été retenues. L’Europe comptait 3 équipes avec Citroën France, Citroën Roumanie et Peugeot Lettonie-Lituanie. Deux équipes ont été sélectionnées au Moyen-Orient et en Afrique : Citroën Maroc et Peugeot Réunion. L’Amérique latine a amené deux binômes, soit Citroën Brésil et Peugeot Argentine. Et enfin, Citroën Russie représentait la région Eurasie et Inde-Pacifique.Tous les salariés, habillés aux couleurs de leur marques et de leur pays, se sont donc affrontés sur 6 postes dans un garage spécialement créé pour l’occasion à Carrières-sous-Poissy avec des mises en situation.A noter qu’en parallèle des autres compétitions, PSA Aftermarket organisera également un championnat du monde dédié au réseau Euro Repar Car Service courant 2018.