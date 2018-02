Production des établissements spécialisés (en millions d'euros) en 2017 déc-17 var. 17/16 2017 var. 17/16 (en %) (en %) Total financement affecté auto 484 -9,5 5 881 -0,4 dont financement des VN 204 -14,7 2 341 -10,9 dont financement des VO 280 -5,2 3 540 7,9 LOA 729 16,8 7 147 24,3 dont automobiles neuves 710 16,7 6 562 26,2 Crédits renouvelables 919 -4,5 10 029 -0,2 Prêts personnels 1 063 -6 13 513 0,4 Total crédit classique 2 809 -6 33 277 0,6 Total Financement VN 914 7,8 8 903 13,7 Total Financement VN + VO 1 194 4,4 12 443 12 Total financement 3 539 -2,1 40 424 4,1

Selon le dernier baromètre mensuel publié par l’Association française de sociétés financières (ASF), la production des établissements spécialisés s’est élevée à 40,4 milliards d’euros en 2017, affichant une progression de 4,1 % par rapport à 2016. « Il s’agit de la troisième année consécutive de croissance nette du crédit à la consommation, relate l’ASF. Cependant, la production cumulée en 2017 demeure inférieure de 10% par rapport au point haut atteint en septembre 2008 ».Sur un marché automobile hexagonal qui a atteint son point le plus haut sur les six dernières années ( 2,11 millions d’unités ; +4,7 % ), les financements de voitures particulières neuves (par crédits affectés et LOA) auprès des particuliers ont grimpé de« On notera que les modalités de financement se sont sensiblement modifiées au cours des quatre dernières années, favorisant la LOA au détriment des financements par crédits affectés : ainsi, la part de la LOA dans le total des financements d’automobiles neuves est passée derapporte l’ASF. L’an passé, la LOA a progressé de 26,2% par rapport à 2016, à 6,562 milliards d’euros, tandis que les financements par crédits affectés ont reculé de 10,9 %, à 2,341 milliards d’euros.Enfin, les financements de voitures d’occasion en crédit classique se sont élevés à 3,540 milliards d’euros en 2017, affichant une hausse de 7,9 %.