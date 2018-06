Il y a tout juste un an, à l’occasion du Club Argus , Alexandre Parot, PDG du groupe éponyme, dévoilait sa vitrine digitale Zanzicar.fr . Douze mois plus tard, l’opérateur livre quelques données chiffrées. Ainsi, il annonce avoir séduit plusieurs centaines d’acquéreurs. 60% d’entre eux ont fait le choix du financement en LOA contre 40% pour le règlement comptant. Concernant le retrait du véhicule, Zanzicar offre la possibilité à ses clients d’être livrés à domicile ou en point de retrait. A ce jour, Zanzicar bénéficie de 18 points, dont 12 centres Norauto . 20% des acquéreurs ont réceptionné leur véhicule chez eux, et 80% ont préféré être livrés dans un point de retrait.51% des consommateurs qui ont acheté un véhicule d’occasion sur la plateforme digitale ont entre 30 et 50 ans. Le groupe précise que les seniors ont représenté 31% des achats. Par ailleurs, 35% des acheteurs de Zanzicar sont des femmes.Les chiffres révèlent que le parcours utilisateur s’effectue davantage sur mobile (65% des utilisateurs) que sur ordinateur (35%).Enfin, les consommateurs de l’offre Zanzicar.fr plébiscitent surtout les marques françaises : Peugeot (20%), Renault (17%) et Citroën (16%). Suivent les marques Fiat (15%) et Seat (10%).