Dévoilé en 2017 à Paris, d’abord dans le 16e arrondissement (rue Saint-Didier), puis dans le 14e en novembre (98 av. du Général Leclerc), le concept de point de vente urbain La Maison Citroën est désormais présent en Belgique, au cœur du quartier du Châtelain à Bruxelles. Ce projet a été créé à l’initiative de Christian Declercq, qui représente les marques Peugeot et Citroën dans la capitale. Depuis 2010, un restaurant jouxte le garage Declercq. Désormais, ce restaurant, de même qu’un bar et le nouveau city store de Peugeot, font partie intégrante de ce point de vente urbain, d’une superficie de 570 mLe concept de Bruxelles porte à trois le nombre de Maison Citroën en Europe, et à sept au niveau mondial avec les deux adresses parisiennes et chinoises (Wuhan Hongtai et Anhui Weifeng), le site de Tokyo et celui de Bogota. Au total, Citroën annonce pas moins de. Une implantation est notamment prévue au Maroc.