« Pour Volkswagen, ce mois de novembre 2017 est le meilleur mois de tous les temps », se réjouit Jürgen Stackmann, membre du directoire de la marque Volkswagen en charge des ventes.

3000 VE commandés sur le mois

Les Etats-Unis piétinent

Mois record en Chine

Après un bond de 11,8%, la marque Volkswagen bat donc un record mensuel avec exactement 594 300 véhicules livrés aux différents clients. Au total, 5,64 millions de véhicules ont été écoulés dans le monde de janvier à novembre (+4%).Avec 142 100 unités, les livraisons en Europe ont progressé de 5%, enregistrant une forte croissance en Italie (+6,6%) et au Royaume-Uni (+7,0%), en France (+10,2% [ndlr : chiffre en décalage avec les immatriculations : - 4,1%]) et en Autriche (+20,3%).Le principal moteur de la croissance a été la forte demande pour la Golf et le Tiguan ainsi que le lancement réussi de la Polo.Les commandes de modèles électriques ont dépassé les 3 000 unités sur le seul mois de novembre.Avec 47 800 véhicules, les livraisons en Allemagne ont fortement progressé par rapport à l'année précédente (+8%). En Europe de l’Ouest également, les livraisons ont augmenté de 3,3% par rapport au même mois l’an passé. Les commandes en Allemagne continuent à montrer une tendance à la hausse, qui est attribuable, entre autres, aux effets positifs du programme environnemental.La marque Volkswagen a enregistré une croissance significative en Europe Centrale et de l’Est, où les livraisons ont augmenté de 14,2%. Cette croissance a de nouveau été portée par la Russie, qui a enregistré une forte hausse des livraisons de 29%.Avec 50 700 unités, les livraisons en Amérique du Nord ont été légèrement inférieures à celles du même mois l'an passé. Aux États-Unis, les livraisons ont légèrement baissé de 500 unités. Le Canada a enregistré une hausse de 31,8% en novembre, avec 6 000 véhicules livrés. Cette performance est notamment due au succès de la Golf Alltrack et de l'Atlas ainsi qu’à celui du Tiguan lancé en août dernier.38 000 véhicules ont été livrés en Amérique du Sud, soit une hausse de 31,4%. Les principaux moteurs de ce développement ont été le Brésil avec une augmentation de 34% et l'Argentine avec une augmentation de 29,8%. La croissance du segment des citadines sur ces marchés a été particulièrement forte par rapport à l'année précédente.La marque Volkswagen a poursuivi son développement en Chine en novembre. 331 100 véhicules ont été livrés sur ce marché, le plus important pour Volkswagen, ce qui correspond à une augmentation notable de 16,2%.Cela représente donc un nouveau mois record pour les livraisons de la marque Volkswagen en Chine. Il y a notamment eu une forte demande pour les modèles Jetta (31 600, +22,2%) et Magotan (19 400, +21,3%). La popularité des SUV s’est poursuivie. Les livraisons du nouveau Teramont ont atteint 9 200 unités et 33 000 modèles (+ 42,1%) de la gamme Tiguan ont été livrés.