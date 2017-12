Ils ne sont pas contents depuis le début. Le 24 novembre dernier, aux alentours de la porte Maillot mais aussi sur le périphérique parisien, plusieurs chauffeurs de Véhicules de transport avec chauffeur (VTC) ont manifesté.; ils souhaitent aussi qu’un tarif minimum de la course soit créé, à l’instar de ce qui se pratique dans le milieu des taxis.Sur l’application de la loi, l’affaire est presque cocasse : les VTC doivent, pour être en conformité avec la loi en 2018, justifier de la réussite à un examen . Celui-ci est plus ou moins identique à celui réservé aux apprentis chauffeurs de taxis. L’examen est censé être passé avant le 31 décembre 2017, mais la ministre des Transports a accordé un délai supplémentaire de trois mois pour ne laisser personne au bord de la route.Une largesse qui irrite les représentants FO de la profession…Selon Marc Niederlender, représentant de Force ouvrière pour les VTC, « le modèle n’est pas viable. Les tarifs sont tellement bas que pour gagner sa vie, il faut rouler 14 ou 15 heures non-stop et il y a forcément une perte de vigilance. Le taux d’accident est quatre fois plus élevé chez les VTC que les taxis. Il faut prendre le sujet à bras le corps ».La ministre des Transports Elisabeth Borne a fait savoir au micro de RTL qu’elle allait donc recevoir les représentants des VTC le 8 décembre prochain. Elle a indiqué que la discussion sur un prix minimum de la course était envisageable car cela « fait partie des sujets auxquels les VTC sont attachés. » Mais la ministre a aussi prévenu. Elle présentera prochainement deux décrets qui « doivent conduire les plateformes à la fois à s'assurer qu'elles connectent des chauffeurs en règles, des voitures en règle et par ailleurs qu'elle nous donne aussi un peu d'informations sur le fonctionnement du secteur » a-t-elle indiqué.