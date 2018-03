Cela restera une affaire de famille. Trois nouveaux représentants des familles Porsche et Piëch vont faire leur entrée au conseil de surveillance de Porsche Automobil Holding qui détient la majorité du capital de Volkwagen. C’est désormais la quatrième génération du clan fondateur qui va superviser le groupe.Porsche Automobil Holding SE, qui détient 52,2% des droits de vote dans le groupe Volkswagen, va élargir son conseil de six à 10 sièges, permettant ainsi à des membres de la quatrième génération d’y prendre place.Hans-Peter Porsche, 77 ans, petit-fils du concepteur de la “Coccinnelle” Ferdinand Porsche, va quitter le conseil de surveillance.Les trois membres des familles Porsche et Piëch qui font leur entrée sont Josef Michael Ahorner (57 ans), Stefan Piëch (47 ans) et Peter Daniell Porsche (44 ans). Marianna Heiss, 45 ans, directrice financière de BBDO Allemagne depuis 2013 et personne extérieure à la famille, entre également au conseil.Pendant des décennies, la gouvernance au sein de Porsche et de Volkswagen a été marquée par une grande rivalité entre les deux familles. L’actuel président du conseil de Porsche Automobil Holding, Wolfgang Porsche, a réussi à instaurer une certaine harmonie entre les deux.