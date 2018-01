Solidement ancré auprès des réparateurs hexagonaux depuis son lancement en 2012, le site idgarages.com a décidé de tenter l’aventure en dehors des frontières hexagonales. A compter du premier trimestre 2018, la plateforme détenue par Autodis Group (Autodistribution) sera opérationnelle en Belgique.Le comparateur en ligne sera disponible en trois langues (français, anglais, néerlandais) et le système de calcul des devis sera adapté au prix des pièces belges, « afin de proposer des devis (main d’œuvre comprise) justes et compétitifs. Par ailleurs, le système de géolocalisation transfrontalier permettra à un automobiliste proche de la frontière de se voir proposer des devis dans des ateliers aussi bien en France qu’en Belgique », informe la société française.Idgarages.com entend référencerd’ici la fin de l’année 2018.Le comparateur de devis automobiles ne compte pas en rester là et annonce déjà des projets de développement aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie d’ici à 2019. Son ambition ?« Le succès que nous connaissons nous permet de rentrer très logiquement dans une nouvelle phase de développement, en investissant dans des marchés voisins et similaires au marché français. Nous pourrons nous appuyer dans cette entreprise sur le travail entrepris en France auprès des réparateurs ces dernières années pour continuer à grandir », commente Jonathan Bloch, directeur général d’idgarages.com. La société viseEn France, la plateforme revendiqueet plus de 5 millions d’euros de chiffre d’affaires apportés aux réparateurs (plus de 2 000 sont référencés).