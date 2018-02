Avec son style solide sans tomber dans l'austérité, le nouveau XC40 cherche à attirer une clientèle plus jeune que les acheteurs habituels de Volvo. Mais le nouveau venu aura fort à faire sur un segment des SUV compacts déjà bien encombré. Parmi ses concurrents, le Range Rover Evoque, l'Audi Q3 ou encore le BMW X3.Plusieurs membres de la presse automobile française se sont réunis autour de Jean-François Rabilloud pour débriefer et juger du potentiel du modèle : Cédric Fréour (POA et Les Echos), Jean-Christophe Lefèvre (Flottes Auto); Stanislas Larroumet (Auto Moto) et Jean-Michel Normand (Le Monde).