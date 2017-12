Yves Pasquier-Desvignes a eu le nez fin en venant chez Volvo en 2014. La marque était alors en pleine renaissance. Trois ans après, les bons résultats sont toujours d’actualité. Il était donc temps que L’argus cherche à connaître la recette du succès de la marque sino-suédoise en France. Ces résultats sont le fruit des bonnes stratégies mises en place dans le soutien des produits qui ne sont pas en phase de renouvellement, mais aussi pour ceux qui arrivent en fin de carrière. Et puis les lancements des nouveaux modèles ont été réussis. Pour illustrer mon propos, le produit à soutenir, c’est la V40 . L’accompagnement d’un ancien modèle, c’est pour le XC60, mais pour sa neuvième année de vie,par rapport à l’année précédente, tout en demeurant numéro 1 sur son segment. Enfin, le lancement du XC90 a été un succès, tandis que ceux des V90 et S90 ont aussi apporté du volume et de l’image, alors même que la production en usine était à fl ux tendu.À la fin septembre, la part de marché était précisément de 0,74 %, comme l’an dernier. L’ambition se situe un peu au-dessus, mais nous nous mesurons uniquement sur les segments premiums où nous sommes présents. Nous n’avons, par exemple, pas d’offre sur les segments A ou B ou sur les cabriolets. Ainsi, nous étions à 8,59 % de pénétration sur notre marché en 2016 et. Il y a donc progression sur notre périmètre de référence, pas sur le marché global. Mais nous améliorerons tout de même cela avant la fin de l’année, car nous avons un gros portefeuille de XC60 à livrer.C’est en effet un objectif. Nous y parviendrons dans les deux ans à venir grâce au XC40 , qui amènera un potentiel desur un segment que nous n’occupons pas encore, et grâce au renouvellement des gammes, qui permettront au final d’atteindre 20 000 voitures vendues à l’année.La réponse est non. La berline sur le segment C est encore forte et nous continuerons à en avoir sur les gammes 40, 60 et 90. Nous ajustons la volumétrie de nos berlines en fonction de la capacité du marché. Concernant le mix essence-diesel, sur le segment C, nous sommes passés en deux ans de 5 % de motorisations à essence à 22 % et cela continue de progresser. Ce n’est pas un souci pour nous, les moteurs sont disponibles. Sur les véhicules de taille intermédiaire ou les grandes berlines, la part de l’essence n’a pas vraiment évolué. En revanche, l’hybride rechargeable a grimpé. Sur les XC60 et 90, il représente jusqu’à 28 % du mix, ce qui est inédit dans ce segment.Nous avions parié que ça marcherait et demandé aux usines un approvisionnement à la limite du raisonnable. Et nous avons vendu tout ce que nous avions commandé ! Le XC60 plug-in hybride représente 28 % des commandes. Sachant qu’il arrive à peine en concession, c’est exceptionnel !Nous sommes bons, voire très bons, sur les ventes auprès des sociétés. Le segment où nous devrions être plus forts auprès des particuliers, c’est le C, celui de la V40. Or il s’agit d’un marché plus dur à conquérir. Il faut de la visibilité, de la communication et nous n’avons pas les ressources financières pour ça.Non, car nous sommes rentables sur le canal des sociétés et sur celui de la location de courte durée.Oui, mais nos valeurs résiduelles sont bonnes et nos volumes, faibles. Nous n’avons pas à subventionner les loyers pour protéger les valeurs résiduelles à huit ou à trente-six mois. Nos voitures se revendent très bien.À fin juin, nous avions 125 sites pour 55 opérateurs et 70 contrats.A lire aussi : Cote d'amour des constructeurs : Volvo repasse devant Mini et BMW Oui, à Châteauroux, Charleville-Mézières, bientôt Albi, Ajaccio et Bastia. Nous estimons que l’ouverture de ces villes annexes va apporterÀ chaque ouverture, on en ajoute de 80 à 100 au potentiel actuel. Ça montera à 150, voire 180 sur certains sites, dans les deux années qui viennent.Personne ne s’est plaint de ne pas nous avoir vu au Mondial, ce qui est un signe. Les ressources que nous utilisions pour le Mondial sont désormais dévolues à des événements locaux en partenariat avec un ou plusieurs concessionnaires. On y maîtrise parfaitement le public que l’on va faire venir, on ne voit que nous. Il n’y a aucun doute que l’argent est mieux investi.Le lancement du XC90 a été digital, puisque les 1 927 premiers exemplaires ont été proposés sur Internet. Ce fut un bon test. Pour le lancement du XC40, nous proposons Care by Volvo, soit une offre totalement dématérialisée. Le concessionnaire livre les clefs et la voiture, tout le reste se fait sur le Web.C’est quelque chose que l’on regarde, mais ça suppose de trouver des concessionnaires qui ont une dizaine de voitures en parc et qui font du business avec. Il ne faut pas les proposer uniquement en véhicules de remplacement. Cela implique une personne en concession qui ne s’occupe que de location. Louer du VP, contrairement au VUL , c’est assez compliqué, car il n’y a pas de demande naturelle. Dans la mesure où nos concessionnaires prennent de l’ampleur, c’est un débat que l’on ouvrira dans les douze à vingt-quatre mois.