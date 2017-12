Shinzo Abe, Premier ministre japonais, et Jean-Claude Juncker, président de la commission européenne, sont heureux : "A l'heure où les mouvements protectionnistes prennent de l'ampleur, la finalisation des négociations relatives à cet APE signale au monde entier que l'UE et le Japon sont déterminés à faire voler haut les couleurs du libre-échange" ont-ils signalé dans un communiqué commun.Selon les deux hommes politiques, cet accord de libre-échange n'aura que des bienfaits en matière d'emploi, de croissance économique, voire même sur le changement climatique.Le sujet majeur, pour les Japonais du moins, porte pourtant sur l'automobile. L'industrie nippone salive en effet à l'idée de pouvoir pénétrer le marché européen sans filet.Selon diverses sources, la situation serait la suivante :. Mais d'après une étude du cabinet Deloitte, (qui date de 2012), l'accord de libre-échange rajouterait un potentiel de 443 000 voitures.... Deloitte signale d'ailleurs que l'accord tant vanté par ses négociateurs représente "un challenge significatif pour la croissance et la durabilité de l'automobile européenne", d'autant qu'avec la fin des barrières douanières, les voitures nippones importées verraient mécaniquement leur prix baisser deenviron.L'ACEA, qui porte la voix des constructeurs européens, craint donc un large déséquilibre des relations en matière d'imports / exports de VN. Les exportations vers le Japon sont symboliques à l'heure actuelle , et toujours d'après Deloitte,Selon les chiffres de l'association des constructeurs japonais, ce sont 49 193 véhicules produits du côté de Tokyo qui ont été distribués en France sur les 9 premiers mois de 2017. Un volume qui peut paraître modeste, mais qui représente tout de mêmesur la même période. Certaines marques, comme Mazda par exemple, importent à l'heure actuelle 100% de leur produits depuis le Japon.L'accord de libre-échange sur l'automobile montera progressivement en charge. L'absence totale de barrière douanière ne devrait pas intervenir avant 2027.