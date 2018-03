Les homologations seront-elles toujours reconnues par les deux parties ?

« Il est essentiel que les constructeurs puissent maintenir ce type d’homologation valable à la fois dans l’Union européenne et au Royaume-Uni à partir du 30 mars 2019, où que cette homologation ait été faite », a déclaré le secrétaire général de l’ACEA, Erik Jonnaert. « En conséquence, nous demandons à la Commission européenne de clarifier comment les homologations existantes pourront être transférées d’une autorité de l’Europe des 27 au Royaume-Uni, et vice-versa. »

Les objectifs C02 européens des constructeurs prendront-ils en compte les véhicules britanniques ?

Selon Jonnaert, « exclure les données britanniques du calcul du CO2 ne laisserait qu’un temps très limité à l’industrie pour réajuster ses stratégies de respect des objectifs 2021.

La première priorité de l’ACEA est par conséquent de garder le système tel qu’il fonctionne aujourd’hui, avec le respect global des taux d’émission basé sur les données de l’Union européenne à 27, plus le Royaume-Uni."

Les contrôles douaniers pourraient provoquer l’arrêt de chaînes de montage

« La décision du Royaume-Uni de rester dans l’union douanière avec l’Union européenne serait bien sûr une solution efficace pour permettre le commerce des biens, sans friction, entre l’Union européenne et le Royaume-Uni », explique Jonnaert.

« Mais, quel que soit le scénario dans lequel se poursuivra le Brexit, il est essentiel que les autorités de l’Union européenne et du Royaume-Uni se préparent dès maintenant à simplifier les procédures douanières et à renforcer leurs capacités douanières. Sinon, nous verrons un sévère congestion sur terre et sur les ports des deux côtés de la Manche une fois que le Royaume-Uni aura quitté l’Union européenne.

Les taxes vont renchérir les véhicules

