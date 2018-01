L’Alliance investit dans Ionic Materials

12 modèles 100 % électriques

L’alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a profité du CES, qui se tient à Las Vegas du 9 au 12 janvier 2018 , pour annoncer le lancement d’Alliance Ventures. Ce fonds de capital-risque va investir un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années, dont 200 millions la première année, pour développer l’open innovation dans le domaine des nouvelles mobilités :« La nouvelle entité a vocation à devenir un partenaire majeur pour les startups et les investisseurs et un acteur-clé de l’écosystème du capital-risque. Grâce au montant des investissements prévus chaque année, Alliance Ventures va devenir, d’ici à fin 2022, le principal fonds de capital-risque du secteur automobile », indique le groupe.Ce fonds doit investir dans des startups « pouvant apporter de nouvelles technologies à l’Alliance et lui permettre de développer de nouvelles activités, tout en garantissant un retour financier équitable ».Une première opération est déjà annoncée :, une entreprise américaine qui développe des matériaux pour batteries sans cobalt . « Basé au Massachusetts, Ionic développe un électrolyte polymère solide, innovant, capable d’améliorer la performance et le rendement économique des batteries à haute densité énergétique pour de multiples applications, dont l’automobile », informe l’Alliance.Alliance Ventures sera dirigé par François Dossa, qui occupait dernièrement le poste de PDG de Nissan Brésil. L’équipe d’Alliance Ventures sera constituée d’experts de Renault, Nissan et Mitsubishi en charge d’identifier des projets porteurs d’opportunités. Des experts en capital-risque seront recrutés pour rejoindre les sites stratégiques de la Silicon Valley, Paris, Yokohama et Beijing.Le plan stratégique de l’Alliance vise à doubler le montant des synergies annuelles entre Renault, Nissan et Mitsubishi Motors , jusqu’à atteindre. Dans le cadre de son plan stratégique, l’Alliance proposera, avec des plateformes et des composants partagés, etainsi que des services de mobilité à la demande par véhicules robotisés.