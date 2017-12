Un géant européen

Le groupe Stahlgruber était à vendre. Interrogé à l’occasion d’Equip Auto sur cette belle opportunité de croissance externe, Jean-Jacques Lafont, PDG d’Alliance Automotive Group , confiait alors scruter "avec intérêt mais sans plus" le dossier du groupe allemand Stalhgruber. Nous avons déjà posé un pied en Allemagne, certes modeste, et racheter un tel opérateur coûte très cher. Or, nous avons plutôt pour stratégie d'acquérir des entreprises de tailles raisonnables".Finalement, et sans grande surprise, c’est le mastodonte américain LKQ Corporation qui rafle la mise. Le leader européen sur le marché de la pièce de rechange annonce dans un communiqué, daté du 11 décembre 2017, la signature d’un accord définitif portant sur l'acquisition de Stahlgruber pourTroisième plus gros opérateur en Europe, avec un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros en 2016, Stahlgruber, dont le siège social est basé en Allemagne, opère en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, en Italie, en Slovaquie et en Croatie. Les implantations du groupe allemand comprennent 228 points de vente, six entrepôts et un centre logistique de 128 000 mètres carrés implanté en Allemagne.L’opération devrait se concrétiser à la fin du premier trimestre ou au début du deuxième trimestre de 2018.LKQ Corporation confirme ainsi un peu plus sa domination sur un marché de la pièce dont il a été le principal moteur de la concentration. Il rayonne désormais sur une bonne partie de l’Europe (de l’Ukraine au Royaume-Uni en passant par la Suède et la Norvège). La France et l’Espagne sont deux des principaux marchés qui lui échappent à l’heure actuelle. le groupe américain représente désormais un chiffre d’affaires de près de 5,3 milliards d’euros, ce qui le situe loin devant Alliance Automotive Group (1,5 milliard d’euros), passé sous pavillon américain suite au rachat par Genuine Parts Company en septembre 2017 , ou encore Autodis Group (1,3 milliard d’euros).En mai dernier, le groupe américain s’était notamment renforcé en rachetant la filiale AD Pologne. Fin 2016, il avait pris le contrôle du distributeur Scandinave Mekonomen.