L'heure de la commande vocale et de l'intelligence artificielle

Un outsider caricatural

Reconnaissance faciale et connexion 5G

"Il s'agira du véhicule le plus avancé du marché à partir de 2019", a déclaré Carsten Breitfeld, président de Byton et ancien dirigeant de BMW.

C’est là qu’il faut désormais se montrer. Depuis quelques années déjà, le CES de Las Vegas a pris des allures de salon automobile, avec de nombreux constructeurs (Renault-Nissan, Toyota, Hyundai, Ford..) et équipementiers (Valeo, Faurecia, Delphi...), qui mettront en scène leurs dernières avancées.Le CES est le plus grand du genre: les organisateurs attendent 170.000 visiteurs et environ 4.000 exposants venant de 150 pays.Comme on pourra le constater à Las Vegas, la majeure partie des innovations dans la voiture autonome s’appuient désormais sur l’intelligence artificielle.Selon l'association du secteur Consumer Technology Association (CTA), les assistants vocaux et l'intelligence artificielle constitueront les principaux moteurs de l'électronique grand public en 2018.Ils continueront d'intégrer les voitures pour les rendre plus efficaces et capables de s'adapter à son utilisateur (en connaissant ses goûts, sa façon de conduire, le ton de sa voix...).Ce salon des technologies du futur est aussi le lieu où de nouveaux acteurs, notamment des start-up, testent le marché mondial.Ainsi cette année, la start-up chinoise Byton dévoile une voiture électrique "intelligente et intuitive". Selon ses promoteurs, ce modèle devrait aborder les marchés mondiaux à partir de 2019 à un prix d'environ 45.000 dollars (37.000 euros).Il est présenté comme un ordinateur sur roues équipé d'un salon numérique doté d'un écran panoramique consacré aussi bien à la navigation qu'au divertissement des passagers et même à leur santé.Présenté avec moultes superlatifs, Byton qui se veut une caricature de la voiture de demain, pourrait néanmoins inspirer les constructeurs classiques et même ceux, plus disruptifs, comme Tesla.Cette jeune entreprise est dirigée par d'anciens dirigeants de Tesla, BMW, Apple et Google et soutenu à plus de 200 millions de dollars (plus de 160 millions d'euros) par un fonds d'investisseurs, dont le géant technologique chinois Tencent.Elle prévoit de lancer son modèle d'ici 2019 en Chine et d'ici 2020 aux États-Unis et en Europe.La Byton utilisera la reconnaissance faciale pour se déverrouiller et s'adapter au conducteur et inclura une connexion 5G et de multiples fonctions d'intelligence artificielle.Elle aura une autonomie électrique de plus de 500 kilomètres et sera en mesure de recharger sa batterie en 15 à 30 minutes.La Byton sera proposée avec une autonomie de "niveau 3", permettant certaines fonctions sans pilote et pouvant être de "niveau 4" pour une fonction quasi-autonome à partir de 2020.