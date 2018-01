Chez Alphabet France depuis 15 ans, Laurent Petit a été successivement responsable régional des ventes, chef de projet, responsable des partenariats et responsable des process et du portefeuille de projets.Dans le cadre de ses missions, Laurent Petit a notamment été en charge de la prospection en direction des grands comptes, des appels d’offres fournisseurs et de la gestion des grands projets. Il a également participé activement au rapprochement d’ING Car Lease et d’Alphabet en France en 2011.Diplômé de l’ISC Paris option Finance, Laurent Petit s’est rapidement spécialisé dans la gestion des flottes automobiles. Il a démarré sa carrière en 1999 chez Arval en tant qu’Ingénieur commercial en charge des partenariats commerciaux Grands Comptes, avant de rejoindre bfinance.fr en 2001 en tant que Responsable de la ligne de produits flotte automobile.Désormais à la tête du Département Marketing et Business Développement d’Alphabet France, Laurent Petit a pour mission de poursuivre le développement des solutions de mobilité Innovantes en accord avec l’ADN et les valeurs d’Alphabet afin de toujours mieux répondre aux attentes des clients, et de maintenir une haute qualité de service